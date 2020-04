Coronavírus: prefeito de Piquet Carneiro restringe acesso ao município

A Prefeitura de Piquet Carneiro determinou a restrição de entrada no município. Em decreto municipal publicado na segunda-feira (6), ficou estabelecida a instalação de barreiras sanitárias em todos os acessos ao município, com o objetivo de monitorar quem deseja entrar na cidade.

Com validade até o dia 20 de abril, o documento permite a entrada apenas de cargas que sejam consideradas essenciais, como alimentos e produtos farmacêuticos, e pessoas que venham prestar serviços também considerados essenciais.

"Quem não é do município de Piquet Carneiro vai ter que se identificar e mostrar que faz um serviço essencial para permanecer no nosso município", afirma o prefeito da cidade, Bismarck Barros Bezerra.

Residentes do município também serão autorizados a entrar, mas, se estiveram estado em cidades com casos de transmissão comunitária confirmados deve permanecer em isolamento domiliar mandatório, do qual só será liberado pela autoridade sanitária local.



No documento, fica vedada a entrada no município de veículos de transporte interestadual e intermunicipal, além de veículos particulares e de representantes comerciais.

No mesmo decreto, de nº 18/2020, foram prorrogadas medidas estabelecidas em documento anterior, como a restrição ao funcionamento de estabelecimentos comerciais e indústrias, além de regras para os locais que continuam funcionando evitarem aglomerações.