Chove em mais de 140 municípios cearenses; Cariús e Porteiras têm as maiores precipitações

Choveu em pelo menos 141 municípios do Ceará entre as 7h de terça-feira (18) e as 7h desta quarta-feira (19), conforme boletim da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os dados são atualizados ao longo do dia pelo órgão.

Cariús, na Região do Cariri, foi o município que registrou a maior precipitação no período: de 87 mm.

As chuvas ainda garantiram maiores volumes acumulados em Porteiras (68 mm), também no Cariri cearense, e em outras cidades do Sertão Central e Inhamuns, como Crateús (67 mm), Araripe (60,8 mm), Solonópole (60,4 mm) e Madalena (59 mm).

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), as chuvas chegaram mais fortes a Cascavel e Pacajus, com 42 mm e 37 mm, respectivamente.

Confira as maiores chuvas no dia:

Cariús (Posto: Cariús): 87 mm

Porteiras (Posto: Porteiras): 68 mm

Crateús (Posto: Vila Santo Antônio) : 67 mm

Araripe (Posto: Brejinho) : 60,8 mm

Solonópole (Posto: Solonópole) : 60,4 mm

Madalena (Posto: Fazenda Varzea Alegre) : 59 mm

Ipu (Posto: Ipu): 54 mm

Santana Do Cariri (Posto: Santana Do Cariri) : 50 mm

Forquilha (Posto: Ac. Forquilha) : 49 mm

Previsão

Para esta quarta-feira de quadra chuvosa no Ceará, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões. Já Cariús e Porteiras devem se manter durante o dia inteiro, até a noite, com céu nublado a encoberoa com pancadas de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet.