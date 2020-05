Ceará registra duas primeiras mortes por Covid-19 em indígenas, segundo Sesai

Segundo boletim da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde, divulgado às 17 horas desta segunda-feira (11), o Ceará registrou as duas primeiras mortes de Covid-19 em indígenas. Segundo o órgão, com 17 registros o Estado também apresenta o maior número de infectados do Nordeste e quarto do Brasil - ficando atrás dos Territórios Indígenas (TIs) do Alto Rio Solimões (100), Manaus (29) e Parintins (20).



O Ceará também figura como o estado brasileiro com maior número de casos suspeitos da doença no povo tradicional. São 30, segundo a Sesai. Além disso, já foram registrados 26 casos descartados da doença e cinco curas clínicas. Atualmente, 10 indígenas estão infectados com a doença.

Segundo a Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará (Fepoince) e Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), no entanto, os números não revelam a realidade. Isso se dá pelas dificuldades em notificar os casos da doença nos povos tradicionais. "Os 14 povos indígenas que vivem no Ceará são grande vulnerabilidade para contaminação da Covid-19", diz nota da Apib, divulgada no fim de abril.

Covid-19 em indígenas, no Ceará | Fonte: Sesai, às 17h de hoje (11):

30 suspeitos;

17 confirmados;

10 infectados atualmente;

5 curas clínicas;

25 descartados;

2 óbitos.

Teste Negativo

Em abril, a Sesai emitiu nota sobre o falecimento de um indígena da etnia Pitaguary, de 76 anos, da Aldeia Olho D’água, no município de Maracanaú. Segundo o órgão, “ele era portador de comorbidades e doença pulmonar e estava sendo acompanhado pela Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena, da Unidade Básica de Saúde Indígena Dona Joaquina Vieira”. No último dia 14, o homem chegou a ser internado com sintomas de Covid-19 e submetido a teste RT-PCR, mas faleceu no dia seguinte, por Síndrome Respiratória Aguda Grave, compondo quadro suspeito.



Na última semana, o Distrito Especial de Saúde Indígena (Dsei) Ceará informou que o teste do Pitaraguary deu negativo para a doença. O órgão também pontuou que o “Ministério da Saúde evita a divulgação de etnias, idades e aldeias de casos confirmados por respeito ético aos pacientes”. Além disso, o Distrito informou que “todas as recomendações e ações para evitar a disseminação do vírus estão previstas nos Planos Nacional e Distritais de Contingência para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) em Povos Indígenas”.



Testagem



Sobre a quantidade de insumos, o Dsei afirmou que desde o início de abril já foram enviados 144 frascos de álcool em gel, 7.300 luvas, 345 aventais descartáveis, 4.800 máscaras cirúrgicas e 500 máscaras N95. “Este material é complementar ao estoque do próprio Dsei, formado por aquisições próprias e parcerias com outros órgãos”. Ainda conforme a nota, o Distrito dispõe de 580 testes rápidos, sendo 280 enviados pela Sesai e 300 em parceria com o Governo do Estado. “A realização dos testes e a divulgação dos seus resultados seguem os padrões preconizados pelo Ministério da Saúde”.

Terras

Para conter o avanço da doença nos territórios tradicionais, a Fundação Nacional do Índio (Funai) suspendeu as autorizações de entrada em terras indígenas. "As equipes da Funai têm realizado o papel de acompanhar de perto os indígenas, que estão sendo orientados sobretudo a evitarem aglomerações e o deslocamento para as cidades, sendo conscientizados de que a permanência nas aldeias é a medida mais eficaz para evitar a contaminação coletiva", informou, em nota.