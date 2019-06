Carreta tomba, derrama óleo e interdita BR-222 em Tianguá 

Uma carreta tombou na manhã deste sábado (1º) na BR-222 em Tianguá, na Região Norte do Estado, na altura do km 301 da rodovia federal. O motorista que levava uma carga de algodão ficou gravemente ferido no acidente. O óleo do veículo foi derramado, o que impediu a passagem de outros veículos.

O condutor foi socorrido e levado a um hospital da região. Ele não teve condições de explicar o que causou o acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE), que atendeu à ocorrência.

Segundo o chefe da PRF de Sobral, David Breno Queiroz, responsável pela área, policiais do órgão jogaram areia na via para absorver o óleo, o que permitiu o desbloqueio de parte da pista cerca de uma hora após o acidente.

Entretanto, não há previsão para a carreta ser retirada. De acordo com a PRF-CE, a carga deverá ser retirada primeiro, e não foram identificados os responsáveis por ela. A rodovia foi sinalizada para evitar novos acidentes.