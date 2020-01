Camocim recebe primeiro encontro de Zoneamento Econômico-Ecológico nesta terça-feira (21)

O primeiro encontro para análise e apresentação do Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Costeira do Estado (ZEEC) acontece hoje (21), em Camocim, no litoral Oeste. O evento é aberto ao público e ocorre a partir das 8h30, no Campus do IFCE do Município. O zoneamento tem como objetivo estabelecer diretrizes de ordenamento e de gestão do Litoral cearense.

Nesta etapa, são levantados os dados sobre os espaços e a situação dos territórios de acordo com suas potencialidades e fragilidades no âmbito ambiental e econômico. “Por meio do Prognóstico será possível definir o que são áreas de preservação permanente (APPs), áreas frágeis ou áreas estáveis”, explica o titular da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), Artur Bruno.

Os seminários serão trabalhados por meio de grupos focais, organizados segundo a especificidade de experiência, uso e interação com o território costeiro. O objetivo é permitir os usos esperados do território dentro de uma percepção ecológica. Os demais encontros ocorrerão amanhã (22), em Paracuru, na quinta-feira (23), em Beberibe e sexta-feira (24), na Capital.

Programação

Camocim

Data e hora: 21/01, de 8h30 às 13h

Local: IFCE, Campus Camocim

Endereço: Rua Dr. Raimundo Cals, 2041, Cidade com Deus, Camocim.

Paracuru

Data e hora: 22/01, de 8h30 às 13h

Local: Auditório do IFCE Campus Paracuru

Endereço: CE 341, KM 1, Novo Paracuru, Paracuru.

Beberibe

Data e hora: 23/01, de 8h30 às 13h

Local: Sindicato dos Servidores Municipais de Beberibe

Endereço: Rua D, 259, Loteamento Racine Facó, Beberibe.

Fortaleza e Região Metropolitana

Data e hora: 24/01, de 8h30 às 13h

Local: Auditório da Universidade de Fortaleza (Unifor)

Endereço: Avenida Washington Soares, 1321, Bairro Edson Queiroz, Fortaleza