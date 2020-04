Bombeiros de Juazeiro do Norte adotam filhote de cachorro resgatado de bueiro

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará em Juazeiro do Norte restagou um filhote de cachorro que havia caído em um bueiro no Bairro São José, na manhã desta quarta-feira (1°). O animal foi levado para o quartel e ganhou o nome de 'Recruta'.

Segundo o tenente Josimar, que resgatou o animal, o filhote estava assustado e andava de um lado para o outro, dentro da tubulação. De acordo com a equipe, da 1° Companhia do 5° Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, o dono do cachorro não apareceu, mas os bombeiros da equipe estão interessados em adotá-lo.

O resgate foi compartilhado no perfil do Instagram do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.

"Ileso e bem tratado, os militares acabaram o adotando. Agora, ele é o membro mais moderno do quartel. Bem-vindo à família, Recruta", afirmou a publicação.