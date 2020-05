Barreira sanitária nas entradas de Crato impede entrada de motoristas que não moram na cidade

Motoristas que não são residnetes em Crato, na Região do Cariri, são barrados de entrar na cidade após uma a barreira sanitária ter sido instalada a partir desta quarta-feira (6) nos limites do município. Apenas quem comprovar moradia ou trabalho pode passar pela fiscalização. A medida combate a disseminação da Covid-19, doença causa pelo novo coronavírus.

As barreiras sanitárias vão funcionar pelo menos até o dia 20 de maio, de acordo com um decreto municipal. A restrição também respeita o decreto de isolamento social do Governo do Ceará, prorrogado nesta terça-feira (5).

De acordo com a Prefeitura do Crato, a medida se tornou necessária após um levantamento do município, que mostrou que as aglomerações observadas nas últimas semanas, mesmo com a vigência de determinação de distanciamento social, eram formadas por pessoas que não moravam na cidade.

A barreira sanitária da entrada do Crato fica próxima a uma rotatória, facilitando o retorno para motoristas que forrem barrados.

Segundio o Coronel Jarbas Freire, secretario de segurança do Crato, a restrição do acesso à cidade mostra que o município está intensificando as medidas de combate a Covid-19. Ele explica que pessoas em situação de emergência médica também podem passar pela barreira.

O Ceará tem 11.470 casos confirmados de Covid-19, de acordo com dados do IntegraSUS, divulgados às 17h19 desta terça-feira (5). O município do Crato registrou 16 casos da doença, sem nenhuma morte confirmada pela doença. No estado, são 795 óbitos pelo novo coronavírus.