Ato pelo Dia do Trabalhador bloqueia BR-230 em Várzea Alegre

Trecho da rodovia BR-230, na cidade de Várzea Alegre, na Região do Cariri, foi bloqueado no início da manhã desta quarta-feira (1º) por integrantes de centrais sindicais e movimentos sociais. A Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE) informou ao Sistema Verdes Mares que o ato começou por volta das 7h20 e terminou às 9h, no km 83. Cerca de 150 pessoas participaram do ato.

O grupo queimou pneus e exibiu faixas e cartazes em alusão ao Dia do Trabalhador.

Ainda de acordo com a PRF-CE, participaram do ato membros da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura (Contag), Federação dos Trabalhadores Empregados e Empregadas do Comércio e Serviço do Estado do Ceará (Fetrace) e Central Única dos Trabalhadores (CUT).