Após tumulto, provas para cinco cargos são canceladas no concurso para Prefeitura de Juazeiro

As provas de seleção para cinco cargos do concurso público para a Prefeitura de Juazeiro do Norte, que seriam aplicadas neste domingo (26), foram canceladas para garantir a lisura do processo, conforme o coordenador do exame, José Sobreira Dantas. A medida foi tomada após o registro de tumulto na Universidade Federal do Cariri (Urca), em Crato, que cedeu o espaço para a realização do certame.

Conforme o coordenador, serão cancelados os exames de seleção para Enfermeiro ESF, Engenheiro Ambiental e Engenheiro Elétrico, por conta de pessoas que saíram do local de prova no tumulto em Crato, enquanto os cargos de Contador e Educador Físico foram adiados devido aos problemas com o lacre de um dos pacotes de provas, em outro ponto não divulgado. O planejamento é que a seleção destes cargos seja repetida no dia 9 de junho, ainda segundo o coordenador.

José Dantas nega os boatos de fraude que circulam através de redes sociais e diz que ninguém teve acesso às provas antes da distribuição feita pela organização. “O que aconteceu, por causa do tumulto, alguns candidatos resolveram sair de sala de aula levando a prova. Por causa desse detalhe foi que nós tomamos a atitude de cancelar estes cargos”, destaca.

Sobre a seleção para outros cargos, o coordenador informou que não houve nenhum problema na realização do teste desta manhã e que as provas programadas para a tarde de hoje devem acontecer normalmente. Conforme a Secretaria de Administração (Sead), pela manhã, 17.857 pessoas estavam inscritas para realizar as provas do concurso. Já no turno da tarde, 18.995 candidatos devem comparecer aos locais de prova.

Promotores do Ministério Público do Ceará (MPCE) estiveram presentes nos locais de prova para averiguar o andamento da seleção e as reclamações dos candidatos. “Já estamos cientes desses problemas que ocorreram. A gente vai se inteirar pra saber o que realmente aconteceu para poder tomar a melhor providência em relação a esse concurso público”, declarou o promotor Sildernânio do Nascimento.

Tumulto na realização do concurso

A aplicação do certame pela Prefeitura de Juazeiro do Norte, no campus Pimenta da Universidade Regional do Cariri (Urca), em Crato, estava programada para ter início às 8h de hoje (26), mas atrasou por volta de uma hora. O atraso gerou tumulto no local de prova, candidatos gritaram pedindo o cancelamento do concurso e alguns deixaram o local sem fazer a prova.

Segundo o delegado plantonista da Delegacia Regional do Crato, Tenório Brito, cerca de mil candidatos compareceram ao local para registrar boletim de ocorrência.

No tumulto, candidatos pediam o cancelamento do certame. Lorena Tavares

Sobre o atraso, o Ministério Público do Ceará (MPCE) informou que houve dificuldades na logística de distribuição das provas. À frente do processo seletivo, o Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede), da Universidade Federal do Ceará (UFC) enviou uma equipe técnica para elaborar parecer sobre o ocorrido.