Abertura de portões atrasa e gera tumulto entre candidatos de concurso público em Juazeiro do Norte

O atraso na abertura dos portões em um dos locais de prova de concurso público da Prefeitura de Juazeiro do Norte gerou tumulto entre os candidatos que fariam exame na manhã deste domingo (26). A aplicação do certame, no campus Pimenta da Universidade Regional do Cariri (Urca), estava programada para ter início às 8h, mas atrasou por volta de uma hora.

Cerca de dois mil candidatos tiveram dificuldades para entrar por conta da abertura dos portões, que estava prevista no edital para acontecer às 7h e só foi liberada por volta de 8h20. Após a entrada, alguns candidatos gritaram pedindo o cancelamento do concurso e também deixaram o local sem fazer a prova.

Sobre o atraso, o Ministério Público do Ceará (MPCE) informou que houve dificuldades na logística de distribuição das provas. À frente do processo seletivo, o Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede), da Universidade Federal do Ceará (UFC), afirmou que uma equipe técnica foi enviada para averiguar a situação e que deve se pronunciar após o parecer. Policiais civis estão no local acompanhando a movimentação.

Conforme a Prefeitura de Juazeiro, o concurso é o maior do interior do Ceará em número de inscritos. Cerca de 37 mil candidatos foram cadastrados para o primeiro dia de seleção, divididos em dois turnos. Segundo a Secretaria de Administração (Sead), agora pela manhã, 17.857 pessoas iriam participar da prova.

José Patrício Pereira Melo, reitor da Urca, foi ao local de prova e disse que ligou para o presidente do concurso a fim de entender a razão do atraso.

Ainda não há uma posição oficial sobre a realização das provas marcadas para o período da tarde, às 13h.