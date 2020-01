Após primeiras chuvas, 'véu de noiva' volta a aparecer na Bica de Ipu

Os mais de 26 milímetros acumulados nos primeiros nove dias de janeiro, em Ipu, foram suficientes para que um dos pontos turísticos mais procurados da Zona Norte do Estado voltasse a atrair atenção de moradores e visitantes. A Bica de Ipu voltou a jorrar água nesta quarta-feira, dia 8, formando o tradicional e famoso "véu de noiva".

A Bica é, ao longo da quadra chuvosa, o maior atrativo turístico do Ipu, que, em Tupi Guarani quer dizer "água que cai do alto". O local tem 130 metros de queda d'água e foi imortalizado em "Iracema", de José de Alencar. Conforme a obra, a virgem dos lábios de mel do romance alencarino, banhava-se todos os dias nas águas da bica

Preservação

A gestão da unidade de conservação da Área de Proteção Ambiental da Bica do Ipu orienta que os visitantes que frequentam o atrativo turístico neste período devem colaborar para manter a beleza do lugar, descartando adequadamente os resíduos sólidos, como embalagens de água, refrigerantes e restos de comidas nas lixeiras disponíveis no trajeto de acesso aos turistas.