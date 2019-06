Comenda Patativa do Assaré reacende valor de saberes ancestrais

De quantos personagens da história cearense podemos recordar da influência onipresente, do valor inestimável? Patativa do Assaré certamente figura entre os primeiros a se avizinhar à memória, tamanha a contribuição deixada ao demarcar o lugar de uma poesia de canto melódico e afável, feito o som entoado pelo pássaro que batizou o nome do artista para o mundo.

“O legado dele na verdade é o legado de um povo. É um homem que ergueu a bandeira do sem-terra, do analfabeto, do oprimido, do esquecido aqui do Nordeste. E isso tem grande valia”, salienta Daniel Gonçalves, neto do poeta popular. O alcance de seu avô, vale destacar, desde março do ano passado virou mote para o reconhecimento de outros importantes mestres da tradição do Ceará.

A Comenda Patativa do Assaré – instituída por Lei Estadual e que condecora artistas, poetas, cantadores e personalidades pelas contribuições à Cultura Popular Tradicional – será entregue nesta terça-feira (4), às 18h30, no Theatro José de Alencar, a três relevantes perpetuadores de nossos saberes ancestrais: a folclorista Elzenir Colares, o repentista e poeta Pedro Bandeira, e o também poeta popular Geraldo Gonçalves (In Memoriam).

Indicado pelo público via internet, o trio foi avaliado por uma Comissão de Seleção composta por sete membros, de diferentes órgãos do Estado. Após aprovação pelo Conselho Estadual de Política Cultural do Ceará (CEPC), os nomes foram divulgados e terão seus conhecimentos e ofícios homenageados na cerimônia.

Para o Secretário da Cultura do Estado, Fabiano Piúba, a iniciativa, além de enfatizar o trabalho dos contemplados, igualmente abre espaço para que mais olhares sejam voltados para Patativa. “Na mesma data que o governador sancionou a lei da comenda, também foi sancionada a festa do aniversário do poeta no calendário cultural do Ceará”, situa.

“Estamos com estudos para levar ao Conselho Estadual de Patrimônio Cultural o tombamento conjunto do Memorial Patativa do Assaré; de sua casa, na sede da cidade; e também das duas casas na Serra de Santana, para que possamos criar um roteiro turístico na região do Cariri homenageando sua vida e obra”, complementa.

A entrega da distinção, vale salientar, acontece no mês em que o Sistema Verdes Mares institui a campanha “Cearense com orgulho, cearense com alma”, com o objetivo de dar destaque a nosso jeito de ser sob diferentes perspectivas.

Construção

Aos 81 anos, Pedro Bandeira afirma estar “muito gratificado” por ser um dos agraciados ao prêmio. “Ganhar uma medalha com o nome de Patativa é uma honra para mim. Vou trabalhar para ele ganhar cada vez mais valor”, assegura, recordando da parceria com o compositor popular. “Ele fez um poema comigo, eu fiz um poema com ele. Ele visitava muito a minha casa, éramos bastante amigos”.

Na visão do Tesouro Vivo da Cultura do Ceará e “Príncipe dos Poetas Populares”, como é conhecido, mais que tomar a comenda nas mãos, fica a urgência de preservar a memória dos seus. “É necessário prestigiar o próprio povo porque é ele que acolhe os artistas populares, regionais. Cada um apresenta seu pedaço de história e constrói uma cultura que é preciso que exista, seja valorizada, divulgada, reverenciada”.

Por sua vez, Polyana Gonçalves, filha de Geraldo Gonçalves e sobrinha de Patativa, atesta que o reconhecimento também reflete as inúmeras parcerias que o poeta de Assaré fez com outros artistas, incluindo o pai dela. “Mesmo sendo tio dele, os dois se aproximaram muito mais pela poesia do que pelos laços familiares. A comenda, assim, vem fortalecer o nome de Patativa do Assaré e incentivar os cearenses e brasileiros a conhecer a obra dele, assim como contribuir para que os homenageados possam ganhar visibilidade no contexto cultural”