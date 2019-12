Local da morte de prefeito, Granjeiro é uma das menores cidades do Ceará

Situado no centro da região do Cariri (sul do Estado), Granjeiro, onde o prefeito João do Povo foi executado a tiros, nesta terça-feira (24), é um dos menores e mais pobres entre os 184 municípios que compõem o Ceará. Segundo o último censo do IBGE, são registrados apenas 4.629 pessoas. No ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), está na 160ª posição do Ceará. A área do município é de 100,135 quilômetros quadrados, representando 0,067% do território do Estado.

De acordo com o Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado, as receitas do município somaram cerca de R$ 17 milhões, sendo que os repasses federais respondem por R$ 7,7 milhões.

A mão-de-obra ocupada de Granjeiro é de apenas 575 pessoas, representando 13% da população e com ganho médio mensal de 1,2 salário mínimo. Segundo o IBGE, 54,9% da população tem rendimento mensal até meio salário mínimo.

O IDH, apurado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, da Organização das Nações Unidas, é de 0,576, considerado muito baixo.

Granjeiro se origina de um distrito do município de Caririaçu. Junco era o nome original da localidade. A denominação atual tem base no decreto nº 448, de 20 de dezembro de 1938. O distrito foi elevado à condição de município em 1957, pela lei estadual nº 3963.