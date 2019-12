Políticos lamentam o assassinato do prefeito de Granjeiro, João do Povo

Políticos lamentaram o assassinato do prefeito de Granjeiro, João Gregório Neto, conhecido como João do Povo, na manhã desta quarta-feira (24). No perfil do Facebook, o governador Camilo Santana (PT) lamentou o ocorrido. “Já determinei rigor absoluto nas investigações, com reforço de equipes na região, para que os criminosos sejam identificados e presos o mais rápido possível”, acrescentou.

Presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) e prefeito de Cedro, Nilson Diniz também utilizou as redes sociais para elogiar a gestão feita por João do Povo a frente da Prefeitura de Granjeiro. “João do Povo sempre foi envolvido nas lutas em favor de sua gente e da região Centro-Sul. Que seu legado seja a melhor lembrança para o povo de Granjeiro. E apurem-se devidamente os fatos que resultaram na partida súbita de João”, escreveu.

O legado de João do Povo também foi o foco da fala do deputado estadual, Danniel Oliveira (MDB). “(Ele) Atuou por mais de 30 anos na política, sempre batalhando pelo crescimento de Granjeiro. O legado de João do Povo estará sempre na memória e no coração de todos os granjeirenses”, afirmou. Oliveira ressaltou ainda o desejo para que “a justiça seja feita”.

O prefeito de Várzea Alegre, município vizinho a Granjeiro, Zé Helder também ressaltou a necessidade de justiça. "Repudiamos todo e qualquer ato de violência. Que a investigação seja esclarecedora e a justiça seja feita", afirmou. O prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, também destacou a "contribuição de João Gregório, pelos relevantes serviços prestados à cidade de Granjeiro, como homem público".

O deputado federal Roberto Pessoa (PSDB), um dos parlamentares mais votados em Granjeiro na última eleição, também lamentou a morte do prefeito. “O prefeito era um homem jovem, progressista. Eu estive com ele há vinte dias, quando ele inaugurou a casa nova. Conversei com ele há poucos dias, para avisar que tinha conseguido para o município, por meio de emenda parlamentar, um trator agrícola”, afirmou o deputado.

“Lamento demais esta perda. Faço questão de participar das últimas homenagens ao João do Povo e abraçar meus amigos de Granjeiro”, acrescentou. Ele afirmou que deve viajar já amanhã para Granjeiro, para participar do sepultamento de João do Povo.