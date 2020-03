Ciro, Moro e Bolsonaro discutem nas redes pela “autoria” do fim do motim

Teve fim na noite deste domingo (1°), o motim de PMs no Ceará. Após 13 dias de paralisação, os agentes acataram a proposta do Governo. Na manhã desta segunda-feira (2), um tuíte do ex-governador Ciro Gomes ocasionou um bate-boca com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e com o presidente Jair Bolsonaro.

Tudo começou quando Ciro se manifestou na rede social dizendo que “no Ceará está o seu pior pesadelo”, se referindo a Bolsonaro e “seu capanga” Moro, e completou “generais, aqui manda a lei”. Para Ciro, o crédito da resolução dos problemas é de seu aliado e atual governador do Ceará, Camilo Santana (PT).

Aprende, Bolsonaro e seu capanga Moro: no Ceará está o seu pior pesadelo!

Generais, aqui manda a Lei! — Ciro Gomes (@cirogomes) March 2, 2020

Moro respondeu dizendo que a paralisação só teve fim por conta da atuação do Governo Federal e responsabilizou, sobretudo, as Forças Armadas e a Força Nacional. O ministro destacou que “explorar politicamente o episódio, ofender policiais ou atacá-los fisicamente só atrapalharam”. Finalizou se referindo à família de Ciro e Cid Gomes, senador licenciado baleado durante o motim em Sobral: “apesar dos Gomes, a crise foi resolvida”.

A crise no Ceará só foi resolvida pela ação do Governo Federal, Forças Armadas e Força Nacional que protegeram a população e garantiram a segurança.Explorar politicamente o episódio, ofender policiais ou atacá-los fisicamente só atrapalharam.Apesar dos Gomes,a crise foi resolvida https://t.co/Y7eb5Cnp80 — Sergio Moro (@SF_Moro) March 2, 2020

Sergio Moro ainda relembrou a crise de segurança de 2019, publicando que “o Governo Federal não falta ao Ceará”.

Bolsonaro, em resposta ao tuíte do chefe de Segurança Pública do Governo, escreveu: “não somos psiquiatras”. E ainda parabenizou o ministro Moro e “envolvidos” pelo fim da paralisação dos agentes militares no Ceará.

Não somos psiquiatras! Parabenizo o Ministro Moro e envolvidos! https://t.co/O0jRLKftWn — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 2, 2020



Neste domingo, Moro também publicou nas redes um tuíte comemorando o fim da greve: “prevaleceu o bom senso, sem radicalismos. Parabéns a todos”.