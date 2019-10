65% dos novos conselheiros tutelares de Fortaleza são filiados a partidos; veja a lista

A influência partidária nas eleições para o Conselho Tutelar em Fortaleza não se resumiu ao apoio de políticos com mandato, criticado pelo Ministério Público do Estado (MPCE). Levantamento do Núcleo de Dados do Sistema Verdes Mares identificou que, entre os 40 conselheiros tutelares eleitos, 26 têm filiação a algum partido político, já disputou eleição política ou, até mesmo, preside agremiação partidária.

Os dois candidatos mais bem votados, Irene Lima e Marcos Farias, são filiados ao Republicanos, ex-PRB, desde 2007, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

> Comissão descarta anular votação do Conselho Tutelar em Fortaleza

O partido é o mesmo do ex-deputado federal Ronaldo Martins e do vereador de Fortaleza Carlos Dutra, de quem Marcos Farias é chefe de gabinete e com quem, tanto Marcos como Irene, têm fotos e outros registros em atividades na Igreja Universal do Reino de Deus.

Quarta colocada na lista, a conselheira eleita Elvira Evangelista é esposa do vereador de Fortaleza, Emanuel Acrízio (PRP) e filiada, desde 1995, ao PSB.

Há, inclusive, presidente de partido na lista de eleitos. A nova conselheira tutelar Eneylandia Rabelo é a atual presidente estadual do Partido da Mulher Brasileira (PMB). Além dela, o partido reelegeu outra filiada, a ex-presidente da sigla, Magda Costa, que, em 2016, foi eleita suplente de vereador na Capital.

Ministério Público

A promotora do MPCE que atua na fiscalização do Conselho Tutelar e do processo eleitoral, Antônia Lima, voltou a criticar influências políticas e religiosas no pleito.

"Houve políticos que passaram o dia dentro dos colégios. A própria presença dele já é indutora do voto. O que mais se desejou - e para isso o MP expediu uma recomendação aos partidos políticos e às igrejas, foi que se abstivessem de escolher um candidato para apoiar", ressalta Antônia.

> Eleição do Conselho Tutelar: a disputa que ainda não terminou

Para ela, a participação seria bem-vinda desde que focasse em informar à população sobre para que serve o Conselho Tutelar, como atuar e como pode ser acionado, por exemplo. Durante a campanha, o MPCE publicou diversas recomendações proibindo políticos de realizar propaganda de candidatos.

Dentre as recomendações do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (Comdica), responsável pelo processo eleitoral, é considerado conduta vedada “usar símbolos, frases ou imagens, associada ou semelhantes as empregadas por órgão de governo, empresa pública, políticos do governo municipal, estadual ou federal, de campanhas ou eleitos ou sociedades de economia mista”.

A partir desta quarta-feira (9), o Comdica começa a receber recursos contra o resultado do Conselho Tutelar. A Comissão Especial Organizadora, que envolve membros do MPCE e de outros órgãos, analisa uma série de outras denúncias durante o processo. O resultado deve ser anunciado até o final de outubro.

Confira a lista completa:

Irene Lima

1° Lugar / 3.467 votos

Republicanos (EX-PRB) desde 2007

Marcos Farias

2° Lugar / 3.144 votos

Republicanos (EX-PRB) desde 2007

Andresa Kuki

3° Lugar / 2.527 votos

PV desde 2014

Elvira Evangelista

4° Lugar / 2.527 votos

PSB desde 1995

Marcos Paulo

11° Lugar / 1.748 votos

Cidadania desde 2015

Filiações anteriores: PMN (1996) e Patriota (2007)

Germana

12° Lugar / 1.742

Pros desde 2018

Filiações anteriores: Cidadania (2015) e Podemos (2016)

Danilo Ribeiro

13° Lugar / 1.697 votos

Patriota desde 2017

Filiações anteriores: PDT (2004)

Renata Feitosa

14° Lugar / 1.647 votos

PSB desde 2012

David Felix

15° Lugar / 1.605 votos

DEM desde 2007

Tiago Simões

17° Lugar / 1.416 votos

PT desde 2008

Francisco Ivanilson

20° Lugar / 1.363 votos

PSB desde 2001

Jocelio Silva

21° Lugar / 1.346 votos

PCdoB desde 1995

Rubens Sá

23° Lugar / 1.287 votos

Podemos desde 2005

Nereide Alves

25° Lugar / 1.232 votos

Podemos desde 2007 (ex-PTN)

Foi eleita vereadora suplente em 2008

Gilvanda Moreira

26° Lugar / 1.210 votos

PCdoB desde 2015

Filiações anteriores: Avante (2007), Cidadania (1997) e MDB (2004)

Fatima Silva

27° Lugar / 1.154 votos

Patriota desde 2018

Foi candidata a deputada federal em 2018

Filiações anteriores: MDB (2015) e Podemos (2011)

Fatinha

28° Lugar / 1.151 votos

PSB desde 2011

Fernanda Paula

29° Lugar / 1.122 votos

MDB desde 2015

Katia Vieira

31° Lugar / 1.096 votos

PSDB desde 2002

Valmar Mazinho

33° Lugar / 1.094 votos

PSB desde 1995

Junior

34° Lugar / 1.079 votos

PT desde 2004

Eneylandia Rabelo

35° Lugar / 1.062 votos

PMB desde 2018

Atual presidente do PMB

Rodrigo Cabral

36° Lugar / 1.051 votos

PSD desde 2015

Anezio Brito

38° Lugar / 1.041 votos

Pros desde 2016

Magda Costa

39° Lugar / 1.024 votos

PMB desde 2015

Filiações anteriores: Cidadania (2000)

Ex-presidente estadual do PMB

Vereadora suplente em Fortaleza

Celinho Sampaio

40° Lugar / 1.017 votos

Pros desde 2016

Filiações anteriores: PT (1987)

Foi candidato a vereador em 2016

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral / Núcleo de Dados do Sistema Verdes Mares