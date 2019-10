Conselho Tutelar: confira resultado da votação para Fortaleza

A votação para o Conselho Tutelar de Fortaleza elegeu 40 novos conselheiros para atuar na Capital. Eles ficarão divididos em 8 Conselhos, atuando em equipe junto a assistentes sociais, psicólogas, advogados, educadores sociais, serviços gerais e vigilantes. A eleição ocorreu em todo o País neste domingo (6). Os conselheiros eleitos serão empossados no dia 10 de janeiro de 2020. De acordo com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fortaleza (Comdica), 130.934 eleitores votaram nos 55 locais e 393 seções, das 8h às 17h. Foram 200 votos em branco e 430 nulos.

Segundo o Comdica, a divulgação do resultado final do processo, com a homologação e a diplomação dos eleitos, "será realizada por meio de Resolução específica, após o julgamento dos recursos e dos procedimentos administrativos". A eleição apontou, ainda, os 40 suplentes das vagas.

Confira resultado:

1º IRENE LIMA - 3467 votos

2º MARCOS FARIAS - 3199 votos

3º ANDRESA KUKI - 3144 votos

4º ELVIRA EVANGELISTA - 2527 votos

5º WESCLEY SACRAMENTO - 2446 votos

6º ADRIELLY TEIXEIRA - 2263 votos

7º LOIOLA RODRIGUES - 2131 votos

8º WERISON OLIVEIRA - 2050 votos

9º MEIRILENE MARQUES - 1810 votos

10º PATRICIA DE CASTRO - 1763 votos

11º MARCOS PAULO - 1748 votos

12º GERMANA - 1742 votos

13º DANILO RIBEIRO - 1697 votos

14º RENATA FEITOSA - 1647 votos

15º DAVID FELIX - 1605 votos

16º ÁTILA MELO - 1419 votos

17º TIAGO SIMÕES - 1416 votos

18º HENRIQUE - 1390 votos

19º FABRICIO MATIAS - 1363 votos

20º FRANCISCO IVANILSON - 1363 votos

21º JOCELIO SILVA - 1346 votos

22º MIRTON MARQUES - 1301 votos

23º RUBENS SÁ - 1287 votos

24º JOSE BRITO - 1264 votos

25º NEREIDE ALVES - 1232 votos

26º GILVANDA MOREIRA - 1210 votos

27º FATIMA SILVA - 1154 votos

28º FATINHA - 1151 votos

29º FERNANDA PAULA - 1122 votos

30º PROFESSOR ALISON - 1101 votos

31º KATIA VIEIRA - 1096 votos

32º CECÍLIA GÓIS - 1095 votos

33º VALMAR MAZINHO - 1094 votos

34º JUNIOR - 1079 votos

35º ENEYLANDIA RABELO - 1062 votos

36º RODRIGO CABRAL - 1051 votos

37º TIAGO DUTRA - 1048 votos

38º ANEZIO BRITO - 1041 votos

39º MAGDA COSTA - 1024 votos

40º CELINHO SAMPAIO - 1017 votos

Suplentes:

41º NATANAEL ALISON GADELHA - 993 votos

42º CHAGAS SILVA - 984 votos

43º IZINHA CABRAL - 976 votos

44º NEUSA MAIA DA SILVA - 974 votos

45º ROBERTA VALONHA LIMA - 973 votos

46º ARTUR FREITAS - 925 votos

47º JORGE ARAGÃO - 925 votos

48º ANTONIO BERNARDO - 904 votos

49º STELA FERNANDES - 898 votos

50º PATRICIA MONTE - 897 votos

51º DAVID BOSFORD - 896 votos

52º LUANA MOTA - 890 votos

53º EDNARDO BEZERRA - 867 votos

54º RAFAELE GURGEL - 862 votos

55º RONDINELLE - 843 votos

56º PATRICK PEIXE - 842 votos

57º WATSON VERAS - 796 votos

58º SILVIA HELENA - 786 votos

59º ZELIA ROGÉRIO - 775 votos

60º VINICIUS BRAGA - 760 votos

61º MESSIAS MENEZES - 760 votos

62º FRANCISCO TIAGO LIMA - 749 votos

63º MARCOS EUGÊNIO - 747 votos

64º THIAGO GADELHA - 744 votos

65º HELIANE COELHO - 741 votos

66º NAZARENO MARQUES - 739 votos

67º WELTON ROLIM - 736 votos

68º MANOEL SANTANA - 736 votos

69º ANA VERAS - 735 votos

70º LEIDIMARCIA FROTA - 735 votos

71º JOSE NEI ROBSON FAÇANHA - 735 votos

72º PEDRO CAULA - 732 votos

73º EDNA SANTOS - 722 votos

74º MARCOS AMORIM - 722 votos

75º TITA NOBRE - 715 votos

76º WELLEN MONTE - 714 votos

77º VINICIUS FRANÇA - 712 votos

78º JACQUELINE DE SOUZA - 702 votos

79º LAURINDA - 702 votos

80º RODRIGO PINHEIRO - 700 votos

Filas e mudança de local

Eleitores denunciaram desorganização durante a votação. Entre as principais reclamações dos votantes estão as grandes filas, o remanejamento de eleitores para outros colégios eleitorais e a inexistência do nome nas listas de votação.

O técnico em manutenção de computadores Airton Galdino também reclamou de lotação no local. "São cerca de 5 mil eleitores na minha seção com três mesários trabalhando", disse.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que cede as urnas, informou que o cadastro para a eleição deste domingo foi fechado em 6 de agosto de 2019, portanto, quem efetuou a biometria depois dessa data terá de votar na eleição apra conselheiro na antiga zona e seção.