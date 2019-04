Franceses estão chocados com destruição da Notre-Dame; veja imagens

Franceses e turistas expressam sentimentos de perplexidade, tristeza e comoção com o incêndio que destrói a Catedral de Notre-Dame, no coração de Paris. A torre do local desabou em meio às chamas. O fogo, acompanhado de uma coluna de fumaças, é visto de diversos pontos da capital francesa.

AFP

Nas redes sociais, imagens das chamas, que chegaram a derrubar a torre da Catedral, se multiplicavam. Mensagens de solidariedade foram postadas do mundo inteiro.

AFP

"Eu chorei quando vi aquilo", disse Pierre Mesnage, de 44 anos, que vive em um apartamento com vista para a Catedral, com sua mulher e filhos.

"Um importante lugar da fé católica está queimando" com o incêndio que devastou a catedral de Notre-Dame de Paris na noite desta segunda-feira, afirmou o porta-voz da Conferência dos Bispos da França (CEF).

AFP

O incêndio atingiu um "símbolo vivo da fé católica", comentou Vincent Neymon.

AFP

Londres está ao lado de Paris "em sua tristeza", afirmou o prefeito da capital britânica Sadiq Khan, referindo-se ao violento incêndio que devasta a Catedral de Notre-Dame.

AFP

"Cenas de partir o coração na Catedral de Notre-Dame em chamas. Londres se une à tristeza com Paris hoje, e sempre em amizade. #OurDame", afirmou Khan no Twitter.

AFP

A chanceler alemã, Angela Merkel, disse nesta segunda-feira que a catedral de Notre-Dame é um "símbolo da França" e da "cultura europeia".

"Estas imagens horríveis de Notre-Dame em chamas doem. Notre-Dame é um símbolo da França e da nossa cultura europeia. Nossos pensamentos estão com os amigos franceses", tuitou o porta-voz da chanceler, Steffen Seibert.