Veja como e onde tirar o CPF em Fortaleza

O CPF é um número que só uma pessoa tem, que serve como um registro na Receita Federal. O principal objetivo dele é identificar uma pessoa para fins tributários, sendo utilizado como um código que foi baseado em um cadastro.

Como e onde tirar CPF em Fortaleza?

Em Fortaleza, há a possibilidade de pedi-lo em agências do Banco do Brasil e dos Correios, que cobram uma taxa de serviço. Nos endereços do Vapt Vupt ele é feito de forma gratuita. Os locais são na Rua Demétrio de Meneses, 3750, Antônio Bezerra e também na Avenida Jornalista Tomaz Coelho, 408, em Messejana.

Como pedir a 2° via do CPF em Fortaleza?

Nos casos de roubo, furto ou extravio de documentos, a 2ª Via do Comprovante de Inscrição no CPF poderá ser emitida por meio do site da Receita Federal do Brasil (RFB) na internet. Caso não se lembre do número de inscrição no CPF, ele poderá ser recuperado em uma unidade de atendimento da RFB, mediante apresentação de documento emitido há menos de 60 dias, que comprove o fato (certidão, B.O., etc).

Como tirar CPF pela internet?

O cadastro de pessoa física (CPF) deve ser solicitado no site da Receita Federal, na área referente ao documento. A emissão da segunda via do CPF também pode ser feita Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), também da Receita Federal.

Na página do órgão, é preciso preencher campos com vários dados pessoais. Entenda, passo a passo, como fazer a solicitação do CPF pela internet.