UPAs são as unidades da rede pública de Fortaleza que mais recebem testes rápidos

Com 7.200 testes rápidos para a detecção do novo coronavírus, as nove UPAs de Fortaleza geridas pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) são as unidades da rede pública do Ceará que mais receberam kits para o exame. Os dados são de uma lista da plataforma IntegraSus, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). O número não indica se esses testes já foram utilizados pelas unidades, apenas confirma a entrega. Ao todo são 219.238 testes rápidos distribuídos pelo órgão.

As UPAs receptoras dos testes são da Praia do Futuro, Messejana, Autran Nunes, Canindezinho, José Walter, Conjunto Ceará, Itaperi, Jangurussu e Cristo Redentor. Os kits são disponibilizados pelo Ministério da Saúde e pela Sesa. A plataforma não informa como foi feita e quais critérios usados paraa a distribuição dos testes para cada unidade. A única UPA que aparece de forma individual na lista divulgada é a do Eusébio, com 1.100 testes.

Em segundo lugar, a instituição que mais recebeu testes foi a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), do Governo do Estado, com 7 mil exames. A Pasta é responsável por todos os presídios e cadeias públicos do Ceará. Pelo menos 52 presos já tiveram casos confirmados de coronavírus e um interno morreu em decorrência da doença. Já a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas), que também registrou dois casos de Covid-19 em um dos centros, recebeu 2 mil testes. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) também recebeu testes (6.620).

O hospital que mais recebeu testes de Covid-19 foi o Leonardo da Vinci, com 4.800 kits. Ele foi ativado especialmente para tratar os casos da doença. Outros 12 hospitais do Estado, entre públicos e privados, receberam mais de mil kits para teste rápido.

A 1ª Região de Saúde de Fortaleza é a que tem a maior quantidade de testes, com 75.686 kits para o exame. A região é também o local com mais infectados pelo coronavírus, sendo 605,78 casos confirmados por 100 mil habitantes. Ela é seguida pela 11ª Região Sobral, com 12.540 testes, e a 2ª Região Caucaia, com 10.340.