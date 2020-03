Teste negativo: governador do Ceará, Camilo Santana anuncia que não está com coronavírus

O governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, informou na manhã deste sábado (21) que testou negativo para o novo coronavírus. O anúncio foi feito nas redes sociais do chefe do Executivo estadual, ao garantir que o Hospital Leonardo da Vinci começa a funcionar neste fim de semana para receber pacientes com coronavírus. O Ceará tem 68 casos confirmados da covid-19, segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde (Sesa).

"Aproveito para desejar rápida recuperação ao prefeito Roberto Cláudio, cujo resultado para coronavírus deu positivo, e aos demais cearenses infectados. Informo que, em função do contato que tive com alguns deles, realizei o teste essa semana e deu negativo. Apelo aos cearenses que evitem sair de casa neste momento de alta propagação do vírus", explicou Camilo.

Na noite desta sexta, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, anunciou teste positivo para a doença. Um dia antes, o irmão do político, o senador Prisco Bezerra, também havia testado positivo.

Anteriomente, a lista de autoridades cearenses infectadas incluía a vice-governadora Izolda Cela; o líder do Governo Camilo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Júlio César Filho; o ex-prefeito de Sobral e marido de Izolda, Veveu Arruda; o ex-deputado estadual e pré-candidato pelo PSDB à Prefeitura de Fortaleza, Carlos Matos; e o deputado Raimundo Gomes de Matos.