Rua do Centro sofre apagão e explosões elétricas após caminhão arrastar fios de alta-tensão

A Rua Pedro I com Visconde do Rio Branco, no Centro de Fortaleza, sofreu um apagão e pequenas explosões elétricas após um caminhão arrastar fios de alta-tensão, na noite desta sexta-feira (28).

Conforme o Corpo de Bombeiros, várias explosões foram registradas, em um primeiro momento, no transformador do poste e, logo em seguida, no solo após a queda da fiação. O local foi isolado e algumas ruas do bairro ficaram sem energia por causa do acidente.

A Polícia Militar esteve no local dando apoio à equipe do Corpo de Bombeiros. A Enel Distribuição Ceará, responsável pelo fornecimento de energia no estado foi acionada, mas até a publicação da matéria nenhuma equipe da empresa havia ido ao local para fazer os serviços de reparo.