Réveillon de Fortaleza terá 1.465 ônibus e reforço de 513 guardas municipais na Praia de Iracema

O Réveillon de Fortaleza terá o reforço de 513 guardar municipais, com 41 viaturas, ao longo de todo o Aterro da Praia de Iracema, onde ocorre a festa. Para quem vai utilizar o transporte público, 108 ônibus extras serão disponibilizados, além dos 1.357 veículos já existentes na frota, para dar acesso ao evento. A organização para o Réveillon 2020 de Fortaleza foi divulgada pela Prefeitura nesta sexta-feira (29).

Segundo a prefeitura, toda operação envolve as áreas de segurança, saúde, limpeza e mobilidade para a festa com expectatica de público de mais de 1 milhão de pessoas e programados 12 minutos de queima de fogos. Na segurança, serão utilizados drones para monitoramento do público.

Além da programação que ocorre tradicionalmente no Aterro da Praia de Iracema, um novo espaço passa a funcionar com nome de Palco Fortaleza, no Aterrinho. Lá apresentam- se artista da periferia da cidade.

Sete linhas especiais de ônibus serão criadas para integrar todos os sete terminais ao Aterro da Praia de Iracema de forma expresa. Além disso, 12 linhas terão o horário prolongado até às 4 horas do dia 1°.

042 - Antônio Bezerra/Francisco Sá/Papicu

051 - Grande Circular I

052 - Grande Circular II

071 - Antônio Bezerra/Mucuripe

072 - Antônio Bezerra/Parangaba

073 - Siqueira/Praia de Iracema

076 - Conjunto Ceará/Aldeota

077 - Parangaba/Mucuripe

079 - Antônio Bezerra/Naútico

092 - Antônio Bezerra/Papicu/Praia de IracemA

099 - Siqueira/Mucuripe/Barão de Studart

906 - Caça e Pesca/Serviluz/Centro

A partir das 16 horas do dia 31, as Avenidas Historiador Raimundo Girão, Beira Mar e a Rua Ildefonso Albano serão bloqueadas totalmente. O estacionamento será proibido na Rua Rui Barbosa, entre as Avenidas Beira Mar e Monsenhor Tabosa e na Rua Ildefonso Albano, entre as ruas Historiador Raimundo Girão e Avenida Monsenhor Tabosa.

Neste ano, com a engorda da faixa de areia do Aterro da Praia de Iracema, a área utilizada terá o dobro de tamanho com cerca 100m2.

São esperados 650 mil turistas ao todo para o período em que a rede hoteleira está com 96% de ocupação. Com isso, espera-se R$ 1,6 bilhão de aporte financeiro. Foram abertas 400 vagas de ambulantes.