Programa Avance concede 2 mil bolsas para universitários do Ceará

O Programa Avance, de concessão de bolsas universitárias do Governo do Ceará, lançou novo edital com 2 mil vagas, nesta terça-feira (26).

As inscrições iniciam no próximo dia 11 de abril pela internet. A seleção é para alunos que concluíram o Ensino Médio na rede pública do estado e ingressaram no ensino superior, em instituição pública ou privada, em 2018 ou neste ano.

Os selecionados vão receber auxílio no valor de R$ 468,50 durante 12 meses. O investimento total do programa, que está em sua segunda edição, é de R$ 12 milhões.

Segundo o governo do Estado, as exigências para concorrer são: