Prefeitura divulga calendário de vistoria dos veículos de transporte por aplicativo em Fortaleza

Os motoristas de tranporte por aplicativo de Fortaleza, como Uber, 99 Pop entre outras devem ficar atentos ao novo calendário de vistoria dos veículos, divulgado nesta sexta-feira (28) pela Prefeitura.

Após as vistorias realizadas em carros de placa com final "0" no mês de junho, agora é a vez dos carros com placas de final 1 a 9 realizarem os agendamentos. (veja cronograma abaixo)

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), os motoristas que não fizerem as vistorias dentro do prazo poderão ser penalizados com multa e ainda ter o veículo apreendido nas blitzes que serão realizadas pelo órgão. E, para aqueles que perderam o prazo ainda podem agendar a vistoria, entretanto haverá limite de dias e horários previstos pelo órgão gestor.

Final da placa / mês para vistoria

1 - julho

2 e 3 - agosto

4 e 5 - outubro

6 e 7 - novembro

8 e 9 - dezembro

Para realizar o agendamento, o condutor deve ir até um dos postos de atendimento da Etufor munidos de CNH e documentação do veículo, em seguida, emitir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) no valor de R$ 101,78. É importante obedecer o calendário para que todas as vistorias sejam efetuadas até o final de 2019.

Pontos que são levados em consideração durante a vistoria:

os itens básicos de conforto e segurança do veículo, tais como estado e conservação dos pneus, sistema elétrico, carroceria,

A identidade visual do veículo que deve obedecer ao Decreto No. 14.415 de 03 de maio de 2019, que determina o tamanho máximo de adesivo (14cm x 14cm) afixado no vidro traseiro no lado direito superior, sinalizando a marca do aplicativo ou a frase “Este veículo trabalha por Aplicativos”.

Após o processo, a Etufor emite o selo de vistoria e o laudo, comprovando a aprovação do automóvel. Caso o veículo não esteja enquadrado nos requisitos necessários e venha a ser reprovado, o motorista poderá realizar as adequações e fazer um novo agendamento, onde será marcada uma data para outra vistoria.

Confira os locais de agendamento de vistoria: