Prédio na Maraponga começa a ser demolido; moradores tentam invadir edifício para reaver bens

Começou na manhã desta sexta-feira (28) a demolição do prédio que desabou parcialmente no Bairro Maraponga. O processo teve início por volta das 9h30, mas chegou a ser interrompido por alguns minutos após o prédio sofrer uma inclinação para a esquerda. Durante o trabalho de destruição, moradores do edifício tentaram invadir a área de isolamento demarcada pela Defesa Civil para reaver seus pertences e tiveram de ser contidos por policiais militares.

> Uma semana depois, moradores percebem mais danos em prédio que desabou parcialmente na Maraponga

> Dono de prédio que desabou parcialmente na Maraponga vai indenizar moradores

> Proprietários de imóvel que desabou parcialmente na Maraponga têm bens bloqueados pela Justiça

> Chega a 15 o número de casas interditadas após desabamento de prédio residencial na Maraponga

O engenheiro responsável pelo processo informou ao Sistema Verdes Mares que um equipamento está no local para retirar objetos dos moradores. "Nós teremos um muque com uma cestinha para poder retirar as coisas lá, mas isso não é de nossa responsabilidade", explicou Wetter Lino.

Como será a demolição

A prveisão é que a demolição seja concluída na segunda-feira. De acordo com o engenheiro, a equipe está trabalhando ao máximo para tentar evitar que o prédio desabe para direita, esquerda ou pela parte traseira. Ainda segundo o profissional, o processo é monitorado pela topografia, que fornece posição dos pontos de cada etapa.

"Nós estamos imaginando hoje, sábado, domingo e segunda-feira para concluir, porque é preciso. Se tivermos sucesso total desta demolição do andar mais alto, que é o último, penúltimo, e antepenúltimo, vou mandar parar e verificar a posição dos pilares", explicou.

Relembre o caso

O prédio chegou a desabar parcialmente e ficou com a estrutura comprometida no dia 1º de junho. Ao todo 16 famílias foram removidas dos apartamentos e cerca de 12 casas ao redor tiveram de ser evacuadas.