Dono de prédio que desabou parcialmente na Maraponga vai indenizar moradores

Após desabamento parcial e inclinação de um prédio na Maraponga no último sábado (1º), moradores receberão indenização dos poprietários do edifício. O valor deve cobrir despesas relacionadas a perdas de bens materias, logística de mudanças e outros transtornos gerados pelo incidente. De acordo com Gerônimo de Abreu, advogado dos donos, os moradores já começaram a ser chamados para conversar e definir os valores de indenização nesta segunda-feira (4).

"Já estou convocando as pessoas para negociarmos. nós vamos conversar e avaliar a extensão dos danos de cada família. Pedimos para todos elaborarem um relatório resumindo os pertences que tinham em suas residências. Cada caso é um caso", pondera o advogado.

As 16 famílias que moravam no local estão abrigadas em casas de parentes após terem de deixar o prédio devido ao desabamento. Documento emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (Crea-CE) dará início às investigações para descobrir as causas do incidente. Nas últimas semanas, moradores já vinham denunciando problemas estruturais no edifício.

Ainda de acordo com Gerônimo de Abreu, laudo emitido por um engenheiro no último dia 30 de maio, dois dias antes do incidente será utilizado para fins de investigação. Em vistoria, o profissional atestou que não havia risco de desabamento. "Esse parecer está equivocado", destaca o advogado.