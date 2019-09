Obras de requalificação da Avenida Senador Fernandes devem começar em outubro; veja o que muda

Até o início do mês de outubro, as obras de requalificação da Avenida Senador Fernandes Távora e ruas José Mendonça e Dr. Períllo Teixeira, no Conjunto Ceará, devem começar. O prefeito Roberto Cláudio assina a ordem de serviço para início da edificação nessa quinta-feira. O objetivo é reduzir o tempo de viagem e permitir a ligação do Conjunto Ceará até o Terminal da Lagoa.

O projeto de requalificação da avenida irá permitir a implantação de um binário envolvendo as ruas José Mendonça e Dr. Períllo Teixeira.

Serão 5,4 km de vias urbanizadas, com obras de drenagem, requalificação viária com a construção de galeria de drenagem, novas calçadas padronizadas e acessíveis, reforma de todo o pavimento com a implantação de novo asfalto e sinalização. A previsão de término é em 12 meses e terá recursos de R$ 24,5 milhões.



O que muda



De acordo com a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), a Rua José Mendonça passará a ter sentido único norte-sul (Genibaú-Conjunto Ceará), com ciclofaixa bidirecional do lado esquerdo do novo sentido, no trecho entre a Avenida Senador Fernandes Távora e a Avenida D.

A Rua Dr. Perílio Teixeira passará a ter o sentido único oposto, sul-norte (Conjunto Ceará-Genibaú). Com as mudanças, serão reordenados os estacionamentos na região e implantados novos semáforos em pontos críticos de acidentes.