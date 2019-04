Obra do binário interdita trecho da Santos Dumont e altera 25 linhas de ônibus

Um novo desvio de trânsito será implantado na madrugada de quarta para quinta-feira (11) no trecho entre as ruas Valdetário Mota e Doutor Francisco Matos, para a continuação do binário da Av. Santos Dumont. Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) serão alterados os itinerários de 25 linhas que passam pelo local.

O novo binário terá início na Av. Santos Dumont, no trecho compreendido entre o Túnel Barros Pinho (Santos Dumont sob Via Expressa) até a Rua Dr. Francisco Matos, tendo a Rua Desembargador Lauro Nogueira como via alternativa ao bairro Aldeota.

Orçadas em R$ 8,5 milhões e com previsão de entrega para o segundo semestre deste ano, as obras prevêem a remoção do canteiro central, construção de sistema de drenagem, implantação de pavimentação asfáltica, ciclofaixas, calçadas padronizadas, sinalização viária, paisagismo, entre outras intervenções.

Segundo a Prefeitura, a implantação do binário irá solucionar um dos principais problemas de tráfego na Av. Santos Dumont, por onde circulam cerca de 1.500 veículos por hora de pico, no sentido centro-praia. No sentido oposto, trafegam em média mil veículos por hora de pico.

Para orientar os condutores sobre a nova circulação das vias, 28 agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) serão enviados ao local.

Mudanças

A Av. Santos Dumont, no trecho entre as ruas Valdetário Mota e César Fonseca passará a operar somente no sentido Centro/Praia. Com esta implantação, os condutores que trafegam no sentido Praia/Centro deverão seguir pela Rua Desembargador Lauro Nogueira.

A orientação é a seguinte: os condutores que vêm da Praia do Futuro, deverão dobrar à direita na Rua Doutor Francisco Matos, à esquerda na Rua Desembargador Lauro Nogueira, à esquerda na Rua Valdetário Mota e à direita na Av. Santos Dumont.

Já os condutores que costumam trafegar pelas ruas Almeida Prado, Professor Otávio Lobo, Batista de Oliveira e Júlio Azevedo para acessar a Av. Santos Dumont em direção à Aldeota deverão ficar atentos à nova sinalização e utilizar a Rua Desembargador Lauro Nogueira.

Linhas com itinerário alterado

Com o prolongamento do binário na Avenida Santos Dumont, 25 linhas serão alteradas. Alguns pontos de paradas também serão desativados ou transferidos.

As linhas que acessavam a Av. Santos Dumont agora deverão seguir até a Rua Lauro Nogueira, em seguida Rua Valdetário Mota, retornando à Av.Santos Dumont e retornam ao itinerário normal.

São elas:

017-Inter Shoppings

019-Messejana/Papicu/Manibura

050-Siqueira/Papicu/Washington Soares

051- Grande Circular I

053-Messejana/Papicu/Washington Soares

055-Corujão/Grande Circular I

066-Parangaba/Papicu/Aeroporto

086- Bezerra de Menezes/Santos Dumont

093-Expresso/Messejana/Papicu

150-Siqueira/Papicu/Washington Soares II

151- Grande Circular I (VE)

166-Parangaba/Papicu/Aeroporto II

627-Lagoa Redonda/Papicu

713-Santos Dumont/Perimetral

753-Cidade 2000/Sargento Hermínio

820-Papicu/Cj Alvorada

833-Cidade 2000/Centro

Já as linhas oriundas da Rua Gilberto Studart/Júlio Azevedo seguem em frente pela Av. Eng. Santana Jr, Rua Paulo Morais, Rua Valdetário Mota, Rua Eduardo Sabóia, Av. Eng, Santana Jr e Lauro Nogueira e o Terminal do Papicu.

São elas:

021-Luciano Cavalcante/Papicu

034-Corujão/Av. Paranjana I

141- Parangaba/ Oliveira Paiva/ Papicu

041-Parangaba/Oliveira Paiva/Papicu

051-Grande Circular I

151-Grande Circular I (VE)

806-Edson Queiróz/Papicu

831- Papicu/H Geral/ Cidade 2000

841- HGF/Papicu/Riomar

As linhas 086-Bezerra de Menezes/Santos Dumont e 286-Expresso/Antônio Bezerra/Santos Dumont oriundas da Rua Lauro Nogueira/César Fonseca acessam a Av. Santos Dumont, Rua Batista de Oliveira, Rua Gilberto Studart, Rua Otávio Lobo, Rua Riachuelo, Rua Almeida Prado, Rua José Rangel, Rua Prisco Bezerra, Rua Lauro Nogueira e Rua Valdetário Mota.