OAB-CE pede suspensão do pagamento das parcelas dos próximos quatro meses do Fies

A Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE) apresentou um ofício ao Ministro da Educação, Abraham Weintraub, solicitando a suspensão do pagamento das próximas quatro parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O documento foi assinado nesta quinta-feira (26).

O ofício destaca o cenário econômico que o país deve enfrentar nos próximos meses, por conta do crescente número de casos confirmados do novo coronavírus. O presidente da OAB-CE, Erinaldo Dantas, afirma que esse cenário por prejudicar profissionais recém-graduados.

"A crise que se avizinha afetará sobremaneira os rendimentos dos milhares jovens profissionais em início de carreira, em especial aqueles que possuem a obrigação do pagamento das prestações do FIES", afirmou Dantas.

Até a última atualização da Secretaria de Saúde do Ceará, o estado possui 238 casos confirmados do novo coronavírus, segundo boletim divulgado nesta quinta-feira (26). Três óbitos foram registrados.