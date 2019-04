"Não há possibilidade de tempestade com ciclone tropical em Fortaleza", diz Funceme

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) descartou nesta terça-feira (2) a possibilidade da ocorrência de uma tempestade em Fortaleza causada por um ciclone tropical

Mensagens e imagens circularam nas redes sociais com informações de que o suposto ciclone teria início em Fernando de Noronha (PE), arquipélago brasileiro, e atingiria a capital cearense nesta quarta-feira (3).

Segundo a Funceme, a análise de resultados de modelos numéricos de previsão do tempo não dão condições para tal fato.

De acordo o meteorologista da Funceme Raul Fritz, foi observada, durante a manhã desta terça-feira (2), uma circulação em torno de uma baixa pressão atmosférica (não intensa) na área de convergência dos ventos alísios (o que é comum), isto é, onde encontra-se a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), mas já dissipou-se. De qualquer modo, o cenário anterior já não se caracterizava favorável à formação de um ciclone tropical.

Fritz informou ainda que a força de Coriolis, que costuma interferir no curso de qualquer corpo em movimento na superfície terrestre devido à rotação do nosso planeta, é fraca em regiões próximo à linha do equador, ou seja, não havendo, assim, condições favoráveis para gerar grandes tempestades rotativas com centros de baixa pressão atmosférica mais intensos, tal como ocorre com os ciclones tropicais.