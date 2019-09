Motoristas de aplicativo com placas de veículo final '4' e '5' já podem agendar vistoria na Etufor

Motoristas cadastrados em plataformas digitais com veículos de placa final 4 e 5 podem realizar o agendamento de vistorias do carro com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) este mês e regularizar a situação dos automóveis que realizam serviço de transporte com a Prefeitura de Fortaleza. Aqueles que não realizarem a vistoria dentro do prazo previsto estão passíveis de multa e apreensão em blitzes.

Após a averiguação, os condutores e seus veículos serão cadastrados no sistema da Plataforma Digital de Transporte da Prefeitura, conforme prevê a lei municipal 10.751, que disciplina os aplicativos de mobilidade em Fortaleza.

Para o agendamento, os motoristas devem ir até um dos postos de atendimento da Etufor e apresentar CNH e documentação do veículo. Também é exigida a emissão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) no valor de R$ 101,78.

Pontos que são levados em consideração durante a vistoria:

itens básicos de conforto e segurança do veículo, tais como estado e conservação dos pneus, sistema elétrico, carroceria;

identidade visual do veículo que deve obedecer ao Decreto No. 14.415 de 03 de maio de 2019, que determina o tamanho máximo de adesivo (14cm x 14cm) afixado no vidro traseiro no lado direito superior, sinalizando a marca do aplicativo ou a frase “Este veículo trabalha por Aplicativos”.

Ao fim do processo, a Etufor emite o selo de vistoria e o laudo, comprovando a aprovação do automóvel.

Mais de cinco mil veículos com placa final de 0 a três já foram vistoriados desde junho, quando iniciou o processo para regularizar o serviço na capital. A Prefeitura pretende concluir a vistoria de todos os veículos que operam em plataformas, como Uber e 99, até o final do ano.

O motorista cujo carro for reprovado no processo deve realizar as adequações necessárias e agendar nova vistoria.

Confira os postos de atendimento da Etufor: