Motorista que teve caminhonete submersa no Centro lembra desespero: "vou morrer aqui dentro"

O condutor que teve o carro submerso na Avenida Heráclito Graça, em Fortaleza, com as chuvas do início desta quarta-feira (6), afirmou ter pensado que morreria afogado dentro do veículo. A caminhonete automática sofreu uma pane, segundo ele, ficando quase completamente submersa na avenida. O homem foi retirado do veículo com ajuda de pessoas que estavam no local.

"Já tava aperreado, a água só subindo, subindo, e eu disse: vou morrer aqui dentro desse carro", comentou Jurandir Bezerra, que trabalha como motorista particular de um empresário.

O homem também contou que não conseguia abrir as portas da caminhonete, que é blindada. Ele afirma que quando entrou na rua a água estava no nível dos pneus, mas assim que ele entrou na Avenida Heráclito Graça, veio a pane e ele ficou preso.

“O que eu consegui foi baixar um pouquinho (vidro), o rapaz veio me ajudar e conseguiu abrir pelo lado de fora, me aperreei bastante, foi uma situação muito difícil pra mim", relembrou.