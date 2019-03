Quarta-feira de Cinzas começa com muita chuva na Capital

Após o Carnaval sem grandes registros de chuva na Região Metropolitana de Fortaleza, a manhã desta Quarta-Feira de Cinzas registrou uma intensa precipitação que, como costuma ocorrer, alaga rapidamente ruas da Capital. Apesar do movimento menos intenso na cidade, os motoristas que retornam para casa devem redobrar os cuidados ao dirigir nas estradas após o feriadão.

Na Avenida Heráclito Graça, onde são comuns os alagamentos, a situação não foi diferente. Lá, quatro homens foram flagrados retirando uma picape quase que totalmente submersa.

Cruzamento das avenidas Pontes Vieira e Desembargador Moreira José Leomar

Houve pouca visibilidade por toda a cidade, como neste registro feito do Centro da Capital:

Centro de Fortaleza Jamil Cezar/VC Repórter

No cruzamento das avenidas Pontes Vieira e Desembargador Moreira, por exemplo, apesar da pouca quantidade de carros, os condutores tiveram que reduzir a velocidade com a grande quantidade de água de acumulava no local.

Na Av. Pessoa Anta, no Centro, próximo ao prédio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), motoristas se arriscavam ao passar na via alagada. Uma pessoa que passava pelo local flagrou até um saco de lixo boiando.

Av. Pessoa Anta, Centro de Fortaleza VC Repórter

No Bairro Vicente Pinzon, a areia nas ruas se juntou ao acúmulo de água.

Vicente Pinzón VC Repórter

Nas cidades vizinhas, a situação se repetiu. Na praia do Cumbuco, em Caucaia, mesmo à beira-mar não se via o mar com a intensidade da chuva.

Cumbuco VC Repórter

Já a Rua São Lucas, no Conjunto São Miguel, também Caucaia, se transformou em um rio.