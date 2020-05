Mortes por Covid-19 no Ceará chegam a 1.319; casos recuperados passam de 9.800

O Ceará registra 1.319 óbitos e 18.688 casos confirmados da infecção causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), conforme os dados divulgados no boletim da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), às 10h13 desta quarta-feira (13).

Ao todo, foram 39 novas mortes e 276 casos a mais que o informe anterior, às 17h08 desta terça-feira (12),informando que 1.280 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 e 18.412 receberam diagnóstico positivo para a doença.

Outros 430 óbitos suspeitos de coronavírus estão sendo investigados, enquanto a letalidade da doença no Ceará, no momento, é de 7,1%.

O Estado soma ainda 31.866 casos em investigação e 48.482 testes realizados para detecção da doença.

Fortaleza acumula 12.664 casos e 973 óbitos, se mantendo a cidade com maior circulação do novo coronavírus. Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, vêm em seguida com 743 e 395 casos, respectivamente.

Os dados também mostram que 9.801 pessoas se recuperaram da Covid-19 até o início da manhã de hoje. Em relação à última atualização da plataforma, mais 39 pessoas receberam alta hospitalar ou ficaram livres da doença. O número de pacientes recuperados passou a ser divulgado pela Sesa somente no último sábado (9).

Novos leitos

O hospital de campanha anexo ao Hospital de Messejana teve suas atividades iniciadas com a abertura de 35 leitos de enfermaria nesta terça, destinados ao atendimento de pacientes de média complexidade diagnosticados com Covid-19.

A unidade anexa foi montada no estacionamento da unidade e vai receber pacientes encaminhados pelo próprio hospital, reforçando o atendimento a pessoas diagnosticadas ou mesmo com suspeita da doença.

O Hospital São José também concluiu nesta segunda a instalação de 25 novos leitos para pacientes com Covid-19 em uma unidade de campanha anexa ao hospital. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana em suas redes sociais. O São José já possuía 90 leitos de internação.

Mais de 90 mortes em 24 horas

A Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) contabilizou 91 mortes confirmadas de Covid-19 nas últimas 24 horas. O dado foi registrado na atualização das 17h08 de ontem da plataforma IntegraSUS. Ao todo, o Ceará tem 1.280 mortes confirmadas por coronavírus, com 18.412 casos. A taxa de letalidade é de 6,95%.

> Novo coronavírus já circulava em janeiro no CE sem ser detectado

> Turismo precisa de R$ 50 milhões para se recuperar da pandemia no CE

> Busca por remédios e vitaminas triplica durante pandemia no Ceará

De acordo com a pasta, a partir da divugação diária de casos, o número de óbitos confirmados hoje é o terceiro maior desde o início da contaminação no Estado. O recorde, até agora, foi contabilizado no dia 2 de maio, 99 mortes, e o segundo período mais preocupante foi dia 8, com 94 vítimas que não resistiram ao avanço da doença.

A Sesa anota, ainda, 385 óbitos suspeitos em investigação no Estado. A classificação acontece quando a vítima apresentava sintomas de Síndrome Gripal (SG) ou de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).