Ceará soma 18.412 casos e 1.280 mortes por Covid-19; recuperados são 9.231

O Estado do Ceará registrou 18.412 casos e 1.280 mortes por Covid-19 até às 17h08 desta terça-feira (12). Os dados são da plataforma IntegraSUS, que contabiliza também 9.231 pacientes recuperados do novo coronavírus. Segundo o portal, foram 91 mortes a mais confirmadas nas últimas 24 horas, o terceiro dia com maior registro. O primeiro segue sendo o dia 2 de maio, com 99 óbitos.

A taxa de letalidade da doença atingiu 7% na região. Fortaleza é o epicentro, com 12.484 casos.

Fora da Capital, as cidades com alto contágio são Caucaia (726) e Maracanaú (390), na Região Metropolitana. No interior, Sobral (324) e Itapipoca (269) têm destaque negativo.

Em todo o Estado, a Sesa investiga 31.875 casos e já realizou 47.995 exames laboratoriais para testagem da doença.