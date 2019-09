Moradores do Monte Castelo se surpreendem com pontos brancos voando no céu

Moradores do bairro Monte Castelo, em Fortaleza, se surpreenderam no último domingo (8) depois de flagrarem uma série de objetos voando sobre o céu. Os cinco pontos brancos não foram identificados imediatamente pelas testemunhas, que gravaram as imagens por volta das 16h.

Segundo os moradores, o fato ocorreu por cerca de dois minutos e, até o momento, ainda se tem dúvida sobre o que se tratava.

"Apareceram de uma hora para outra. Alguns disseram que eram paraquedas, mas não dava para ser. Paraquedas costuma ser colorido e eram todos brancos. Houve um momento em que eles fizeram algo parecido com uma estrela. E ficavam rodando ao redor de si mesmos. E não era tripulado, não conseguíamos ver ninguém dentro", conta o tatuador Aluízio Joaquim de Castro Neto, de 40 anos.

Contudo, os objetos voadores possivelmente eram, realmente, paraquedas, conforme análise feita por Weliston Paiva, aviador da Polícia Militar e estudioso de ufologia. "Vendo as imagens numa tela maior e com mais detalhes é possível ver as cordas dos paraquedas. Além disso, não há registros de relatos de naves naquele formato. Se estiverem indo na direção da Praia do Futuro ou da Serra de Maranguape, são grandes as possibilidades de serem paraquedas mesmo", explica.