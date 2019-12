Meninos que pediram galinhas a Papai Noel ganham um ano de fornecimento de ovos, na Grande Fortaleza

Os meninos Antônio Alejandro, de 7 anos, e Antônio Erick de Menezes, de 9 anos, pediram galinhas em uma cartinha escrita e destinada ao Papai Noel e foram atendidos. Além das aves, eles ganharam também um ano de fornecimento de ovos de uma empresa alimentícia. O pedido ousado das crianças foi feito para que as famílias delas tivessem ovos para comer todo dia.

Além da doação dos ovos por um ano, a empresa alimentícia também vai doar brinquedos. As doações são destinadas a todas as crianças de uma comunidade carente localizada no bairro Pajuçara, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Pedido atendido na véspera do Natal

O pedido de Alejandro e Antônio Erick foi atendido e anunciado no início da tarde desta terça-feira (24), véspera de Natal. Os garotos ficaram emocionados com o pedido atendido e demonstraram satisfação. "Eu pedi a galinha para ela pôr ovo todo dia para eu comer", disse Erick, satisfeito.

Nas cartinhas, os dois escreveram a seguinte frase: “Papai Noel, queremos uma galinha para eu ter todo dia um ovo para comer”. A comerciante Elvirene Valério foi quem teve a iniciativa de pedir para as crianças escreverem os seus pedidos ao Papai Noel. Ela conta que teve a ideia de fazer uma festinha para ajudar a comunidade onde vivem cerca de 40 crianças junto com as irmãs e amigos do trabalho.

Surpresa

Enquanto Elvirene anotava os pedidos das crianças, dois deles chamaram a sua atenção. Foi quando Antônio e Erick perguntaram se poderiam ganhar uma galinha. Segundo a comerciante, quando os voluntários e as outras crianças ouviram o pedido, sorriram surpresos com o pedido.

“Na hora que eles disseram que ganharam uma galinha, todo mundo riu. Aí a gente perguntou o porquê. Eles disseram que era para ter todo dia um ovo para comer", conta.

"Catarina" e "Preta de Neve"

Já com os presentes em mãos, as duas crianças afirmaram que vão cuidar com carinho das duas galinhas. Até nomes para as aves eles já deram. A galinha do Erick se chama "Catarina" e a do Alejandro, "Preta de Neve".

"Foi o presente que sempre quis ganhar. Estou muito feliz e prometo que vou cuidar muito bem dela. Já estamos com os milhos e toda hora alimento ela", disse sorridente Alejandro. O Erick também afirmou que vai ser cuidadoso com "Catarina". Segundo ele, a galinha vai ajudar bastante sua família.