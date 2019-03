Mais duas linhas de ônibus vão operar no BRT Messejana Centro

A partir do próximo sábado (16) usuários do transporte público na Avenida Aguanambi terão a disposição mais duas linhas de ônibus operando no corredor expresso Messejana Centro, segundo informou a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). As rotas 600 - Messejana / Frei Cirilo / Expresso e 650 - Messejana / Centro / BR Nova / Expresso também passarão a operar no sistema Bus Rapid Transit (BRT), que conta com seis estações ao longo da via.

Atualmente, nove linhas de ônibus já operam no corredor exclusivo, liberado para tráfego em dezembro do ano passado, junto à conclusão das obras de requalificação viária. A AMC informa, ainda, estar em finalização o processo de implantação do sistema de fiscalização eletrônica da via.

O corredor expresso que liga Messejana ao Centro é o segundo a ser liberado em Fortaleza, operando da mesma forma que o da Avenida Bezerra de Menezes. O trajeto possui 1,8 km de faixas exclusivas para ônibus em cada sentido e também no canteiro central da avenida, prolongando-se pelo trecho da rotatória da Av. Eduardo Girão até a Av. Domingos Olímpio. A estrutura atende cerca de 56 mil passageiros por dia.