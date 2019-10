Ligações de vítimas sob escombros orientam Bombeiros em desabamento no Dionísio Torres

O Corpo de Bombeiros está realizando o trabalho de resgate de pessoas sob os escombros do prédio que desabou, na manhã desta terça-feira (15) no Bairro Dionísio Torres, orientado por ligações das próprias vítimas, feitas por telefones celulares.

Treze viaturas da Polícia Militar, quatro da Defesa Civil estão no local, junto com uma equipe de socorro, três de salvamento e quatro ambulâncias do Corpo de Bombeiros. Outras 11 ambuências do Samu também realizam o atendimento.

Uma aeronave pousou próximo do local para levar vítimas feridas em estado mais grave. A Enel também foi acionada.

Vítima sob escombros ligou para a mãe

Uma pessoa que está debaixo dos escombros do prédio conseguiu falar com a mãe usando um telefone celular.

Os bombeiros tentam resgatar o dono de um mercadinho da Rua Tomás Acioli, ao lado do prédio, que teve a entrada coberta pelos destroços.