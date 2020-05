Jiboia de 2,5 metros é capturada em frente a batalhão da PM, na Praia do Futuro; veja vídeo

Uma jiboia de aproximadamente 2,5 metros foi capturada, na manhã dessa terça-feira (5), em frente ao Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), situado no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza. O animal foi devolvido ao seu habitat natural, após ser resgatado por uma equipe do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA).

Conforme a Polícia Militar, por volta das 10h30, a equipe do BPMA foi acionada para a captura da serpente, por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Os agentes levaram o bicho até uma áerea de mata, próxima à Cidade Fortal, localizada no bairro Dunas, onde o soltaram.

No vídeo gravado durante a ação policial, uma das agentes responsáveis pela captura da cobra afirma que o bicho encontra-se tranquilo, ao ser deixado na natureza.

Cobra não peçonhenta

As jibóias fazem parte da família Boidae, formada pelas serpentes não peçonhentas, ou seja, que não possuem veneno e podem atingir até três metros de comprimento. Ao se deparar com uma jiboia, a orientação é acionar a Secretaria da Segurança Pública pelo 190.