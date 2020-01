Grupo realiza ato após morte de ciclista na Avenida João Pessoa, em Fortaleza

Dois dias depois do acidente que matou Edivaldo Nascimento, um grupo de ciclistas realizou um ato na noite desta segunda-feira (6), na Avenida João Pessoa, em Fortaleza. Com balões e rosas brancas, eles fizeram um circulo no trecho onde ocorreu o acidente e fizeram uma oração.

Amigos que conviviam com o ciclista vieram prestar solidariedade à família. A homenagem contou com a participação de pessoas de diversas partes da capital e da Região Metropolitana.

Jordane, que é motorista de ônibus, veio do bairro Jóquei Clube e lamentou bastante a perda do amigo. "Eu já o conhecia há uns três anos. Sempre tinha os pedais para longe de Fortaleza, omo Pacatuba e Maranguape, onde a gente fazia trilha. Foi um grande baque para mim ainda mais por eu trabalhar como motorista de ônibus. Você vir um amigo seu de profissão cometer uma falha dessas e tirar a vida de uma pessoa que também é seu amigo de esporte. Estou muito triste",disse.

Edivaldo Nascimento, de 70 anos, foi atropelado enquanto praticava ciclismo no bairro Damas, em Fortaleza Foto: Arquivo pessoal

Alexandra Popovi aproveitou a oportunidade para cobrar uma atitude da prefeitura para realizar campanhas educativas para proteção dos ciclistas. "Já fui atropelada quatro vezes mesmo estando nas ciclofaixas. Estamos cansados de não ter segurança. A gente precisa de uma campanha educativa para os motoristas, se não vão acontecer mais mortes e atropelamentos em Fortaleza. Nós estamos pedindo nessa manifestação mais segurança para os ciclistas de Fortaleza", pediu.

Parceira de pedal de Edivaldo, Nair Nogueira disse que participou de várias corridas com o amigo. Além disso, eles já nadaram juntos e também fizeram triatlon. Ela pediu mais respeito por ela e por todos que precisam usar a rua para praticar o esporte. "É uma perda mesmo, porque a gente tem direito ao asfalto também. Os ônibus, os condutores que fazem o trajeto na pista, a gente tem o direito de andar e de ser respeitado. Todo ciclista tem que ser respeitado. O motorista, que trafega com carro, moto, tem que respeitar o ciclista, eles também têm família, filho, parente que anda de bike também", ressaltou.

O caso

Edvaldo Nascimento, de 70 anos, morreu atropelado por um ônibus de transporte coletivo no início da noite de sábado (4) na avenida João Pessoa, no bairro Damas, em Fortaleza. Câmeras de segurança registraram o acidente. O motorista do ônibus disse em depoimento que não ouviu o barulho da batida nem sentiu o impacto. Ele foi liberado logo após prestar esclarecimentos na delegacia.