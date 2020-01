Ciclista morre atropelado por ônibus em avenida de Fortaleza

Um ciclista morreu atropelado por um ônibus de transporte coletivo no início da noite deste sábado (4) na avenida João Pessoa, no bairro Damas, em Fortaleza. Edivaldo Nascimento Santos, de 70 anos, não resistiu ao impacto da batida e morreu no local do acidente.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para o local, onde constatou o óbito de Edivaldo.

O motorista do ônibus foi conduzido por policiais militares para o 11º Distrito Policial para prestar esclarecimentos.

Dedicação aos esportes

Edivaldo era conhecido pelos amigos por participar de grupos e eventos de atividades esportivas. Além do ciclismo, também tinha o hábito de correr e praticar natação. No último dia 31 de dezembro, ele chegou a participar da tradicional Corrida de São Silvestre, realizada em São Paulo.

Por meio de redes sociais, amigos de Edivaldo lamentaram a morte do ciclista. "Quando muitos diziam que era praticamente impossível eu correr uma maratona, ele veio até a minha pessoa e disse: "Tu consegue, Negão"! Foram vários treinos e enfim fiz a minha primeira maratona de São Silvestre praticamente junto com ele! Obrigado Capitão Edivaldo Nascimento Santos pelas experiências e conquistas!", trazia uma das mensagens.

Em outra postagem, uma amiga ressaltou as qualidades de Edivaldo. "Hoje o dia amanheceu muito triste por saber que o nosso grande amigo Edivaldo Nascimento "Capitão Nascimento" partiu, uma pessoa muito especial que sempre esteve presente com sua boa energia, força, garra, determinação, fé e alegria".