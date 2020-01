Motorista de ônibus que atropelou ciclista diz que 'não ouviu barulho, nem sentiu pancada'

O motorista de ônibus envolvido no acidente que atropelou o ciclista Edivaldo Nascimento dos Santos, 70 anos, afirmou, em depoimento à polícia, que “não entende muito bem como aconteceu o acidente, pois não ouviu nenhum barulho, nem sentiu nenhuma pancada”. O ciclista acabou morrendo após o atropelamento, que aconteceu na Av. João Pessoa, em Fortaleza. O ônibus pertence à empresa São Paulo, e faz o trajeto entre Fortaleza e Maranguape, na Região Metropolitana.

Segundo depoimento do motorista, ele estava a, no máximo, 48km/h, e visualizou o ciclista seguindo na mesma direção do ônibus, do lado direito. O condutor do coletivo declarou que fez uma manobra puxando o ônibus para a esquerda, para ultrapassar o ciclista. E, depois, por causa de outros veículos que vinham no sentido contrário, teve que “puxar um pouco para o lado direito para alinhar o ônibus na sua via”, "mas de maneira devagar".

O profissional, que já atua na mesma empresa há 16 anos, relatou que “pouco tempo depois percebeu pelo retrovisor que o ciclista estava no chão”. Ele parou o ônibus e foi até a vítima para prestar assistência, ligou para a ambulância e permaneceu no local até a chegada da polícia.

Ainda de acordo com o depoimento, ele considerou que já tinha ultrapassado o ciclista quando retornou o ônibus para a direita. O motorista acredita que a vítima tenha sido atingida pelo pneu traseiro do veículo.

O caso

O acidente ocorreu na Avenida João Pessoa, no Bairro Damas, em Fortaleza, por volta de 17h30 deste sábado (4). Edivaldo dos Santos estava em uma bicicleta quando foi atingido pelo ônibus. A vítima chegou a ser atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu no local.

Câmeras de monitoramento gravaram o momento do acidente.

Nas imagens, é possível ver o ciclista trafegando pela via com o farol dianteiro da bicicleta ligado, e o ônibus. O veículo se choca com o ciclista, que cai junto à bicicleta. Em seguida, o ônibus estaciona próximo ao local do acidente, e o condutor e passageiros descem do coletivo.

Em nota, a empresa de ônibus afirma que “lamenta profundamente o acidente” e que está “colaborando com as autoridades para a investigação do caso”. Além disso, a companhia acrescenta que “os colaboradores são treinados e orientados para respeitar o Código de Trânsito Brasileiro e a sinalização das vias”.