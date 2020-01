Vídeo mostra atropelamento de ciclista por ônibus na Avenida João Pessoa, em Fortaleza

Câmeras de monitoramento gravaram o momento no qual o ciclista Evaldo Nascimento Santos, de 70 anos, morto na tarde do último sábado (4), foi atropelado por um ônibus enquanto pedalava na Avenida João Pessoa, no Bairro Damas, em Fortaleza. A vítima chegou a ser atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu no local. O motorista do coletivo foi encaminhado para o 11° Distrito Policial (DP) e liberado após depoimento.

Nas imagens, é possível ver Evaldo Nascimento trafegando pela via, com o farol dianteiro da bicicleta ligado, e o ônibus, da linha Fortaleza/Maranguape, da Empresa São Paulo. O veículo se choca com o ciclista, que cai junto à bicicleta. Em seguida, o ônibus estaciona próximo ao local do acidente, e o condutor e passageiros descem do coletivo.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a equipe do Samu constatou o óbito do ciclista. Em nota, a Empresa São Paulo, responsável pelo ônibus envolvido no acidente, afirmou lamentar o ocorrido e, ainda nesta segunda-feira (6), deverá entrar em contato com a família de Evaldo. A empresa de transporte urbano salientou o comportamento exemplar do motorista, com mais de 20 anos de trabalho prestados à viação.

Protesto e mortes

Por meio de redes sociais, grupos de ciclistas de Fortaleza estão organizando um ato de protesto pela morte de Evaldo Nascimento. Em uma das publicações, o comunicado convoca os ciclistas para irem na noite desta segunda-feira, às 20h, à Avenida João Pessoa, no local do acidente.

Em 2018, o Relatório Anual de Segurança Viária, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, contabilizou a morte de 24 ciclistas e de 652 vítimas feridas em acidentes enquanto praticavam ciclismo.