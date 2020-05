Governo do Ceará abre chamamento público para empresas ofertarem 480 mil testes de Covid-19

O Governo do Estado publicou, no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (11), chamamento público para empresas especializadas fornecerem 480 mil testes em quatro meses para Sars-CoV-2, causador da atual pandemia de covid-19. O objetivo é que essa ampla testagem do coronavírus ajude a compreender as regiões mais afetadas pela doença no Ceará.

Pode participar do chamamento qualquer empresa com ou sem fins lucrativos. As contratações serão formalizadas por Dispensa de Licitação, a partir da seleção das propostas de menor valor apresentadas. Os interessados deverão elaborar suas propostas contendo o valor unitário do teste e a comprovação de fornecer capacidade mínima diária de realização do diagnóstico.

As empresas deverão encaminhar propostas comerciais para o e-mail cojurcovid@saude.ce.gov.br até o próximo dia 16 de maio. A assinatura do contrato está prevista para próxima semana, e o início do fornecimento dos testes deve ser ainda neste mês.

De acordo com o chamamento público, os testes para Covid-19 serão divididos em dois lotes. No primeiro, com 240 mil testes cuja tecnologia utilzada é a “PCR Tempo Real sars-CoV-2", o governo estadual estipula a realização de 300 diagnósticos por dia, chegando ao máximo de dois mil.

No segundo lote estão inclusos testes de biologia molecular. Nesta etapa, o Estado demanda a realização mínima de 1,5 mil testes por dia e no máximo 2 mil. As empresas interessadas em participar deste chamamento devem garantir a capacidade de fornecer este volume de testes.

"Nós temos testado muito. Saiu, inclusive, na imprensa nos últimos dias. O Ceará é o segundo Estado do Brasil com maior número de teste do País, só perdemos para São Paulo, uma diferença pequena. Agora, estamos fazendo um novo contrato com empresa para gente fazer mais testes. Quanto mais você testa, mais você consegue planejar as ações de mitigação para essa pandemia, tem o retrato mais fiel da realidade e tem como proteger melhor a população", declarou Camilo Santana em live nesta segunda-feira (11).

Casos

Conforme a plataforma IntegraSus da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), até a manhã desta terça-feira (12), foram realizados 46.582 exames da doença em todo o Estado, com 1.228 mortes, além de 17.879 casos confirmados. Quanto ao número de recuperados, a plataforma aponta 9.202 pacientes. Em relação à última atualização desta segunda-feira (11), houve um aumento de 39 óbitos e 280 novos pacientes positivos.

SALÕES, BARBEARIAS E ACADEMIAS FECHADOS NO CEARÁ

O presidente Jair Bolsonaro incluiu, nesta segunda-feira, as atividades de salões de beleza, barbearias e academias de esportes na lista de “serviços essenciais”, em um decreto publicado no Diário Oficial da União.

Ainda que o Governo Federal estabeleça quais atividades podem continuar em meio à pandemia, o STF já decidiu que cabe aos estados e municípios o poder de estabelecer a classificação dos serviços essenciais.

Em reação ao decreto, o governador do Ceará, Camilo Santana, disse, em rede social, que o decreto federal não altera em nada as normas estaduais.

"Informo que, apesar do presidente baixar decreto considerando salões de beleza, barbearias e academias de ginástica como serviços essenciais, esse ato em NADA ALTERA o atual decreto estadual em vigor no Ceará, e devem permanecer fechados. Entendimento do Supremo Tribunal Federal", escreveu o governador em sua rede social.

NOVOS LEITOS

O Hospital São José concluiu nesta segunda-feira (11) a instalação de 25 novos leitos para pacientes com Covid-19 em uma unidade de campanha anexada ao hospital. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana em suas redes sociais. O São José já possuía 90 leitos de internação.