Ceará tem 1.228 mortes e 17.879 casos confirmados de Covid-19; total de recuperados chega a 9.202

O total de óbitos pela infecção causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Ceará chegou a 1.228, conforme os dados divulgados no boletim da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), às 9h55 desta terça-feira (12).

Ao todo, foram 39 mortes a mais que o último informe, às 17h21 desta segunda-feira (11), segundo o qual 1.189 pessoas teriam morrido em decorrência da Covid-19. Outros 377 óbitos suspeitos de coronavírus estão sendo investigados, enquanto que a letalidade da doença no Ceará, até o momento, é de 6,9%.

Os dados apontam, ainda, que foram contabilizados 17.879 casos da Covid-19. O Estado soma ainda 30.966 casos em investigação e 46.582 testes realizados para detecção da doença.

Fortaleza acumula 12.134 casos e 924 óbitos, se mantendo a cidade com maior circulação do novo coronavírus. Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, vêm em seguida com 710 e 386 casos, respectivamente.

Os dados também mostram que 9.202 pessoas se recuperaram da Covid-19 até o início da manhã de hoje. Em relação à última atualização da plataforma, mais nove pessoas receberam alta hospitalar ou ficaram livres da doença. O número de pacientes recuperados passou a ser divulgado pela Sesa somente no último sábado (9).

Salões, barbearias e academias fechados no Ceará

O presidente Jair Bolsonaro incluiu, nesta segunda-feira, as atividades de salões de beleza, barbearias e academias de esportes na lista de “serviços essenciais”, em um decreto publicado no Diário Oficial da União.

Ainda que o Governo Federal estabeleça quais atividades podem continuar em meio à pandemia, o STF já decidiu que cabe aos estados e municípios o poder de estabelecer a classificação dos serviços essenciais.

Em reação ao decreto, o governador do Ceará, Camilo Santana, disse, em rede social, que o decreto federal não altera em nada as normas estaduais.

"Informo que, apesar do presidente baixar decreto considerando salões de beleza, barbearias e academias de ginástica como serviços essenciais, esse ato em NADA ALTERA o atual decreto estadual em vigor no Ceará, e devem permanecer fechados. Entendimento do Supremo Tribunal Federal", escreveu o governador em sua rede social.

Novos leitos

O Hospital São José concluiu nesta segunda-feira (11) a instalação de 25 novos leitos para pacientes com Covid-19 em uma unidade de campanha anexada ao hospital. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana em suas redes sociais. O São José já possuía 90 leitos de internação.