Onda de calor extremo na Índia deixa 85 mortos em 24 horas

Em meio à nova onda de calor na Índia, pelo menos 85 pessoas morreram em 24 horas, conforme as autoridades locais. A capital indiana Nova Délhi bateu o recorde de 49,9ºC, registrado pelo Departamento Meteorológico da Índia.

Além do impacto à população, o governo alertou para o risco de falta de água, reduzindo o abastecimento em algumas áreas. A ministra da Água, Atishi Marlena, pediu à população que assuma a ‘responsabilidade coletiva’ de evitar o desperdício de água.

Apesar de a Índia costumar registrar altas temperaturas nesta época do ano, em 2024, os números foram excepcionais. Estudos científicos demonstraram que a mudança climática causa ondas de calor mais longas, frequentes e intensas em todo o mundo.

Morte de funcionários eleitorais

No sábado (1º), último dia das eleições indianas, ao menos 33 funcionários eleitorais morreram no estado de Uttar Pradesh devido ao calor.

"Uma indenização financeira de 1,5 milhão de rupias (94,3 mil reais) será paga às famílias dos falecidos", disse Navdeep Rinwa, diretor-geral de eleições do estado de Uttar Pradesh, a repórteres no domingo.

As intensas ondas de calor que a Índia enfrenta, com temperaturas superiores a 45ºC, provocaram dezenas de mortes. O Serviço Meteorológico Indiano (IMD) apontou que as temperaturas na cidade de Jhansi, em Uttar Pradesh, atingiram 46,9 graus. Na cidade de Ballia, no mesmo estado, um homem que fazia fila para votar perdeu a consciência e morreu, disse um funcionário eleitoral.