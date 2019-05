Estudantes passam por rua que virou "rio" para ir à escola no Jangurussu

Crianças do bairro Jangurussu tiveram que atravessar um "rio" para irem à escola, na manhã desta quarta-feira (22). A situação foi registrada após as fortes chuvas em Fortaleza, na rua José do Balde, pela dona de casa Ana Lúcia, 35. A mulher estava voltando com os filhos de dois, oito e 13 anos das escolas municipais Delma Hermínia Da Silva Pereira e André Luiz.

Confira o vídeo:

Na cena é possível observar vários estudantes fardados com água na altura da cintura, caminhando com mochilas e outros pertences suspensos na cabeça. Durante a travessia, uma menina menor precisou ser levada nas costas por um menino mais velho para passar com mais segurança. Segundo Ana Lúcia, a rua, que fica ao lado de uma passagem do Rio Cocó, é seu único caminho possível para chegar às escolas dos filhos e paradas de ônibus.

"Foi frustrante porque a gente não conseguiu passar na ponte, que estava quebrada, cheia de buracos e não dava para ver. A gente foi passando ali, ajudando uns aos outros", relata a dona de casa. Ela afirma que a estrutura ficou comprometida após o alagamento.

Em nota, a Prefeitura de Fortaleza informou que equipes da Defesa Civil estão atendendo as famílias afetadas pelas chuvas na área do Grande Jangurussu desde a tarde de ontem. "Os agentes continuam na área prestando assistência aos moradores, com a entrega de material assistencial de acordo com a necessidade de cada família. Até agora, apenas uma família precisou ser removida para um abrigo público, situado no Presidente Kennedy", acrescenta o comunicado. O órgão pode ser acionado pelo número 190.

Fortaleza foi a capital do Brasil que mais recebeu chuvas nesta quarta-feira. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o órgão, foram registrados 91,2 milímetros. As chuvas alagaram ruas e avenidas da capital, invandindo casas e causando vários transtornos para a população.