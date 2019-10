Enem 2019: veja dicas de como fazer uma boa prova de redação

A prova da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 é considerada por muitos candidatos uma das partes mais importantes de toda a avaliação. Isto porque há a possibilidade de tirar 1000, a nota máxima, que acaba alavancando o resultado final do aluno. No Enem 2018, cinco pessoas do Ceará alcançaram este feito, tornando o Estado o 3º com mais pontuações máximas do Brasil. Ao todo 55 estudantes tiraram 1000 na edição passada.



O gênero textual em que texto deve ser escrito é o dissertativo-argumentativa em prosa, ou seja, uma redação que exponha um ponto sobre temas cotidianos, defenda uma tese por meio da argumentação e termine com uma conclusão, chamada de proposta de intervenção, parte em que são sugeridas ações.

Conforme o Manual de Redação do Enem, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), “a prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade".



Coerência



De acordo com Bruno Cruz, professor de Língua Portuguesa do Colégio Ari de Sá Cavalcante uma boa redação de Enem precisa ter coerência do começo ao fim. “Um bom texto deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão que se relacionem coerentemente entre si. Pode parecer bem clichê, mas muitas pessoas desconsideram essa premissa na hora da escrita. Por isso, o planejamento de texto é essencial”, aponta.



Prática



A prática constante da escrita e a leitura de livros, textos e notícias sobre atualidades são outros fatores-chaves para a construção de um bom texto. Exercitar essas habilidades ajudam a não sentir tanta dificuldade com o tema.



Tema



O tema da redação só é revelado no dia da prova, que acontece no primeiro fim de semana do exame, dia 3 de novembro. A descoberta da temática pode ser motivo de ansiedade mas o professor Bruno Cruz é preciso manter a calma. "O nervosismo acontece por não sabermos qual o tema mas é certeza que será algo da nossa realidade social e atual, temas que já são discutidos. Não será nada muito difícil de escrever. Refletir sobre os temas sociais dos últimos meses e até do ano pode ajudar", pondera.



Textos motivadores



Bruno Cruz recomenda uma leitura atenta dos textos motivadores que vem junto com a prova e ajudam na compreensão do tema proposto.



30 critérios que podem te eliminar



Os estudantes que farão o Enem neste ano também devem ficar atentos às penalidades e fatores que podem causar eliminação, para além da tradicional revisão de conteúdos e preparação para as provas. Listamos 30 critérios que eliminam os candidatos, de acordo com Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e o edital do exame.